ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਗਾਇਕੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਜਾਣੋ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
By PTI
Published : January 28, 2026 at 7:42 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ।
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਸ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।'
"ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
- ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ, 38 ਸਾਲਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। "ਰੱਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਆਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਿਰਾਸ਼
ਜਦਕਿ, ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- "ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- "ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 'ਅਰੇ ਪਰ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ??? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ।' ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਮਰਡਰ 2" ਦੇ "ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ" ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਲੇਬੈਕ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ "ਆਸ਼ਿਕੀ 2" ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਿੱਟ "ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ" ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ "ਚੰਨਾ ਮੇਰਿਆ", "ਅਗਰ ਤੁਮ ਸਾਥ ਹੋ", "ਰਾਬਤਾ", "ਕੇਸਰੀਆ", "ਗੇਰੂਆ", "ਐ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ" ਅਤੇ "ਚਲਿਆ" ਵਰਗੇ ਚਾਰਟਬਸਟਰ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ।
ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਏ ਗੀਤ
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਅਰਿਜੀਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ 151 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪੋਟੀਫਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਅਤੇ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।