ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਟਾਰ ਨੇ 'ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

Published : February 9, 2026 at 1:55 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ", "ਦਿਲ ਨੂੰ" ਅਤੇ "ਵਿਦ ਯੂ" ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ" ਸੀਜ਼ਨ 4 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 'ਉਹ ਕੀ ਹੈ?' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂ ਗਿਆ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ।" ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ?' ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੋੜੋ ਨਾ...ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀ।"

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ।"

"ਮੈਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।"

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। "ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ, ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਤੋਂ 10 ਬਾਏ 6 ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

