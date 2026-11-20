ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਜਾ ਦਿਲਜਾਨੀਆਂ', ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 12:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਆਜਾ ਦਿਲਜਾਨੀਆਂ' ਅੱਜ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗਰੇਵਾਲਜ਼ ਸਿਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਵੀ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪੱਣਤਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਇਹ ਰੋਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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