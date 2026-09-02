ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨੇ ਕੀਤਾ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 4:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 26 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 4', ਜੋ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ 'ਮਸਤਾਨੇ 2' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ' ਅਤੇ 'ਮਸਤਾਨੇ' ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
"ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ। ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।" ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਸੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਵੇਹਲੀ ਜਨਤਾ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਲ਼ੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਹੈ।
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