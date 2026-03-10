ETV Bharat / entertainment

"ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ", ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

Gurnam Bhullar
Gurnam Bhullar (Pic Credit: Instagram @Gurnam Bhullar)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 35 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਓਵਰਰਾਈਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਅ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ...ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨੇ।"

ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ 2 ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਵੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲ ਦਾ...ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਆਪ ਬਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ @jaswinderlahri, @vishavjeet.naddha, @jassilohka_1 @mvbrar @isha__malviya @speedrecords...ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ...ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਈ, ਮੁਰਲੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ।"

"ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜ਼ੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂਕਿ T-20 ਦਾ ਮੈੱਚ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਏ...ਸੱਚੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।"

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਲੋਪ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੀਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਵੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਐਨੀਵੇਅ, ਇਹ ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

