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ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ 'ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 10:05 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਟਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਾਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਗ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ "ਸਵਰਗ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਰਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਪਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਟਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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