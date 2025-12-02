ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਚਰਚਾ

ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਚਰਚਾ
Amrit Maan On Sidhu Moosewala: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 10:18 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਬਰੋਟਾ' ਹੈ। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
"ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
