ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸੜੀ ਫ਼ਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜ ਗਈ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 1:02 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੇਣ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੁਹਾਡਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀਰ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4', 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2' ਅਤੇ 'ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: