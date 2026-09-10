ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼
ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 10:35 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
'ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀਤ ਪਟੀਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਗਿੱਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ, ਹੀਰ ਅੱਛਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਬੈਨੀਵਾਲ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
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