ਸਿੰਗੀਥਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਉੱਘੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਿੰਗੀਤਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 1:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿੰਗੀਥਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ (94), ਜੋ "ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨਮ," "ਆਦਿਤਿਆ 369," ਅਤੇ "ਭੈਰਵ ਦੀਪਮ" ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨੇ ਸਿੰਗੀਥਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੰਗੀਥਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਭੁੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।" ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮ 'ਸੰਗੀਥਮ' ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਜਵਾਨ, ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ।ਸੰਗੀਥਮ ਗਾਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।
Deeply saddened by the passing of the legendary filmmaker ‘Singeetam Srinivasa Rao’ garu. A true visionary, his imagination and courage to explore new ideas gave Indian cinema some of its most unforgettable films. His contribution to cinema will always be remembered with immense respect and affection. His recent film ‘Sing Geetham’ was a beautiful testament to his undying passion for storytelling. At heart, he remained forever young, curious and eager to create. My heartfelt condolences to his family and loved ones. We will miss you, Singeetam garu. Your films will continue to speak to generations. Om Shanti 🙏— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 4, 2026
ਐਨਟੀਆਰ ਨੇ ਸਿੰਗੀਥਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਤੇਲਗੂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ ਨੇ ਸਿੰਗੀਥਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸਿੰਘੀਥਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ 369, ਪੁਸ਼ਪਕਾ ਵਿਮਾਨਮ ਅਤੇ ਮਯੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਸਿੰਗਾ ਗੀਤਮ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਥਾਹ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਲਿਆਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗੀਥਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, "ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣਮ" ਵੀ ਲਿਖੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜਨਮ
ਸਿੰਗੀਥਮ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦੈਗਿਰੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 1931 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਇਲਨਵਾਦਕ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ "ਲਵ-ਕੁਸ਼ਾ" ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਿੰਗ ਟਾਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ "ਸੀਤਾ ਕਲਿਆਣਮ" ਅਤੇ "ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾਲੂ" ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏— Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਫਰ
ਉਦੈਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗੁਡੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹਰਿੰਦਰਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਲੂਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇ.ਵੀ. ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮ "ਮਾਇਆਬਾਜ਼ਾਰ" (1957) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਲੂਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪੰਜ ਨੰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।