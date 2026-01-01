ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ 2025 ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲ਼ੀਆ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਅਤ ਮੀਤ, ਬਲਬੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜਪਾਲ, ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਇੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼' ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਮੱਤੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਨ ਆਰਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੋਹਬਤ ਮਾਣਨਾ ਵੀ ਨਯਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 2025 ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ।
