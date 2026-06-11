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ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ kiss

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 8:31 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ) ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਜਨਮਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿੱਸ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ kiss ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਪਾਇਆ 'ਤੇ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ (Etv Bharat)

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ

ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੰਸਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।"

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ (Etv Bharat)

ਪਿਤਾ ਬੋਲੇ- ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਖੁਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਪਾਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ, ਸਾਥ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਸੀਹਤ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਖੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SIDHU MOOSEWALA FOURTH BIRTHDAY
ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਸਕ (Etv Bharat)

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SIDHU MOOSEWALA BIRTHDAY
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਦਿਨ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
SIDHU MOOSEWALA BIRTHDAY

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