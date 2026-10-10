MooseWala Hologram Show: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 10:52 AM IST
Sidhu Moose Wala First Hologram Show: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਹੁਣ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਵਾਂਗ ਪੱਟ ਉਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।" ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਖੇ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ 'ਥਾਰ' ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
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