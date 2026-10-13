ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:01 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟ ਗਏ ਹਨ। "ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰਾ-ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬੇਬੀ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ" ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
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