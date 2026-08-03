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ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ'
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 1:13 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।

ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਫਿਲਮ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' (ਪ੍ਰਭਾਸ ਅਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲ ਲੁਟੇਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਸੰਘ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਪੱਤਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਓਮ ਰਾਉਤ ਦੀ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

'ਰਾਮਾਇਣ 1' ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੰਸ ਜ਼ਿਮਰ ਅਤੇ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 2026 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਕਵਲ ਦੀਵਾਲੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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