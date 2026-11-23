ਬੰਗਲੌਰ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਇਆ 'ਮਾਹੀਆ'
ਗਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਦਿ ਅਨਸਟੌਪੇਬਲ ਟੂਰ' ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 3:34 PM IST
ਬੰਗਲੌਰ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 'ਦਿ ਅਨਸਟੌਪੇਬਲ ਟੂਰ' 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਟੂਰ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੀਤ 'ਮਾਹੀਆ' ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
@shreyaghoshal and #Kalyani #LiveInBengaluru #TheUnstoppableTour https://t.co/619dnMFcWj— Shreya Ghoshal (Fan) #SGTribe 🇮🇳 (@shreyaghoshalf4) November 22, 2026
ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੋਲਡਨ ਹਾਰਟ' ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬੁਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 'ਪੂਕੀ' ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈੱਸ' ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 7,300 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।"
@shreyaghoshal and @Its_Badshah #LiveInBengaluru #TheUnstoppableTour #UnstoppableTour #Mahiya https://t.co/QVkVIQJtnM— Shreya Ghoshal (Fan) #SGTribe 🇮🇳 (@shreyaghoshalf4) November 22, 2026
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ 'ਮਾਹੀਆ' ਦੀ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
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