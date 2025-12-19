ETV Bharat / entertainment

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ
ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ (Photo: Special Arrangement)
Published : December 19, 2025 at 11:28 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਅੱਠ ਸਾਲੀਆਂ', ਜੋ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ' ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ
ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ (Photo: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਮਲੰਗਾ, ਕਮਲ ਰਾਜਪਾਲ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ
ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ (Photo: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਅੱਠ ਸਾਲੀਆਂ' ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ
ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ (Photo: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼: ਅੜਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ', 'ਫੈਮਿਲੀ 441: ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣੂਗਾ', 'ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਏ', 'ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ' ਅਤੇ 'ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ
