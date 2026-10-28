ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ-ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਸੀਨ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ-ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਸੀਨ
ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 3:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਯਸ਼ਰਾਜ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡ ਕਾਸਟ ਉੱਪਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ, ਸ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਸਗੁਣ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "4 ਰੋਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਪਾਰੋਲ, ਪਿੰਡ ਦੁੱਲਵਾਂ, 100 ਸੈਕਟਰ ਦ ਵਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਬੱਗੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯਸ਼ਰਾਜ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸ਼ਰਾਜ ਸਟੂਡਿਓਜ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੀਰਜ਼ਾਰਾ', 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ', 'ਸੁਲਤਾਨ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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