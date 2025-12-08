ETV Bharat / entertainment

'ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੰਗੀ...', ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ
ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ (Photo: Facebook @pretty rai)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ-ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ (ਊਧਮ) ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਣ-ਧੋਣ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ' ਕਿਹਾ।

ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਊਧਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਅ ਲਏਗੀ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਰਾਏ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਇਕ ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ

ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ," "ਕਿਤਾਬਾਂ" ਅਤੇ "ਬਰਬਾਦ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ "ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ" ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਝਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ।

