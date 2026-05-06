ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਅੱਜ 53ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 9:59 AM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਅੱਜ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਬਟਾਲਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਬਰਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਜੀਵ ਬਟਾਲਵੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਿਕ ਜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਮਾ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਮਾ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
