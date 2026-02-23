ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
February 23, 2026
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਸ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੇਂ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮ-ਤੁਮ।"
ਸੋਫੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦਾ ਆਈਵਰੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਸੀ। ਸ਼ਿਖਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਚੁਣੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਸ਼ਿਖਰ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।
ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਵਨ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
