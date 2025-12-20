ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
"ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ" ਫੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 10:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਰਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਵਿਜ ਬੱਚਨ ਲਈ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਵਿਜ ਬੱਚਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ...ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ।" ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਭ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।" ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫੱਜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ "ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਮਨ ਭਰਿਆ', 'ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ', 'ਫਿਲਹਾਲ' ਅਤੇ 'ਰਾਂਝਾ' ਵਰਗੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ 'ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ਼ ਹਰੀ' ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ-ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ਼ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ਼ ਹਰੀ' ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਹਲਕਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: