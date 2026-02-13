ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ', ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਰੁਮਾਂਸ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ', ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਰੁਮਾਂਸ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 3:20 PM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼' ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ" ਦੱਸਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ...'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿੰਮਾ-ਨਸੀਮਾ। 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਸ ਡਰਾਮਾ, ਜੋ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਰਦ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
32 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ 'ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ', 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ', 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ' ਅਤੇ 'ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ' ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, 'ਮਾਰ ਕਰ ਗਈ', 'ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ', 'ਜੇ ਹਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀ', 'ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ', 'ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ', 'ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ', 'ਜੱਟ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ', 'ਗੱਸੇ ਹੋ', 'ਸਰਦਾਰੀ', 'ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ', 'ਪੈਗ ਪੌਣ ਵਾਲੇ', 'ਗੇੜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ' ਅਤੇ 'ਆਦਤ'। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: