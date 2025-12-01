ਟੌਪ 5 ਦੀ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਟੌਪ 5 ਦੀ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਫਿਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 1:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਫਿਨਾਲੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
"ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਹੋ"
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼, ਜੌਰਜੀਆ ਐਂਡਰੀਆਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।" ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਟੌਪ 5 ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਫਾਈਨਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ 5 ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
