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'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੜਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

Punjabi film Ishqnama
Punjabi film Ishqnama (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 12:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਜੈ ਸੈੱਟ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ" ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

"ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

"ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਬਾਰਡਰਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1981 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕਵੀ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

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ISHQNAMA SETS
SHEHNAAZ GILL FIGHT WITH CO STAR
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
ISHQNAMA SETS INCIDENT
SHEHNAAZ GILL

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