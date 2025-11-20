ETV Bharat / entertainment

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਬਦਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13' ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

Shehnaaz Gill
Shehnaaz Gill (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 20, 2025

ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਗਾਇਕਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ...ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਮੈਚ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।

"ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ', 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ', 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ' ਅਤੇ 'ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ' ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਮਾਰ ਕਰ ਗਈ', 'ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ', 'ਜੇ ਹਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀ', 'ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ', 'ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ', 'ਜੱਟ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ', 'ਗੁੱਸੇ ਹੋ', 'ਸਰਦਾਰੀ', 'ਗੇੜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ' ਅਤੇ 'ਆਦਤ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 'ਸਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ' ਵੀ ਹੈ।

