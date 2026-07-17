'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ, ਗੀਤ 'ਨਰਕ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 6:24 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਵਿੱਚ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ 'ਨਰਕ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ-ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸੀਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਲ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਵਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਰਕ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸੀਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ।”
‘ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ “ਨਰਕ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਕਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰ ਵਰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੂਲ ਗੀਤ ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦਰਦ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" 1981 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
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