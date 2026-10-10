ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ "ਸਾਫ਼ ਦਿਲ" ਕਿਹਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 10:01 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ-ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।"
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੀ।"
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
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