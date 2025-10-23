ETV Bharat / entertainment

"ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ", ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।

Shehnaaz Gill punjabi film Ikk Kudi
Shehnaaz Gill punjabi film Ikk Kudi (Photo:Film Poster)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ...ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਭੁੱਲ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ:

"ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਮੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਘ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

"ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਹਾਣੀ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 'ਨਾਂਹ' ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

