OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ", ਇਸ ਦਿਨ ਚੌਪਾਲ ਉਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਦਸਤਕ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : February 19, 2026 at 1:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਆਖਿਰਕਾਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਲਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਹੁਣ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੌਪਾਲ OTT 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੇ OTT ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਡੈਬਿਊ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਿੰਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜੋ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 14.25 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 5.25 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਜਾਜ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਜਸ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
