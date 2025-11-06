ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ETV Bharat / entertainment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 0.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੱਜ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਉਸਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਮੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਘ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।"

