ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ", ਕਾਫੀ ਬੋਲਡ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ

ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ", ਕਾਫੀ ਬੋਲਡ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 10:18 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ।
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
"ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਿੰਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ "ਬਾਰਡਰ ਨਾਮਾ" ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁੜੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੋਚ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।
'ਐਨੀਮਲ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੁਕ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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