'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ-ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 4:20 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ...ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ 'ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ "ਚੱਲ ਵੇ ਵਤਨਾਂ" ਗੀਤ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2" ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।"
ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
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