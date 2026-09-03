'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਲਈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿਖੀ ਬੰਗਾਲੀ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਲਈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿਖੀ ਬੰਗਾਲੀ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 12:08 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਗਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।”
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਸਨੀਤ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਮੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।"
ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
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