ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 3:58 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਮਾਈ

ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ 14.10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੱਜ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਧਾ, ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਮੋੜਾਂ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

