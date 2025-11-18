"ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ", ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਸੁੰਦਰੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ-ਗਾਇਕਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ:
"ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, "ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕੋ।"
ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ। ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ 'ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ', 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ', 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ', ਅਤੇ 'ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਾਰ ਕਰ ਗਈ', 'ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ', 'ਜੇ ਹਾਂ ਨੀ ਕਰਨੀ', 'ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ', 'ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ', 'ਜੱਟ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ', 'ਗੁੱਸੇ ਹੋ', 'ਸਰਦਾਰੀ', 'ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ', 'ਪੈਗ ਪੌਣ ਵਾਲੇ' ਅਤੇ 'ਆਦਤ'। ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 'ਸਬ ਫਸਟ ਕਲਾਸ' ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
