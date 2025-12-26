ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੀਤ, ਬੋਲੀ-ਗਾਣੇ ਲਈ ਜਨੂੰਨ...
'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼' ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੀਤ ਉਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 4:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ" ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ। ਆਸਿਮ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਸਾਬਰੀ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਝੂਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਜਨੂੰਨ...ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨੂੰਨ।" ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਸਟਾਰਰ "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ" ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੀਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ "ਇੱਕ ਕੁੜੀ"...ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਾਇਰਲ ਡਾਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
