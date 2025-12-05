ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਝਲਕ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

shehnaz gill brother Shehbaz Badesha
shehnaz gill brother Shehbaz Badesha (Photo: IANS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਫਰਹਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਹਨ, ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਆਪਣਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ

ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

