ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 12:22 PM IST
Ishqnama Box Office Collection: ਸਾਲ 2026 'ਚ ਮੁੜ ਉਤਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ-ਭਰ 'ਚ ਇਹ 3.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਧੀਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80 ਲੱਖ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 95 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕੁੱਲ 1.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੇ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਅਤੇ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਐਸ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਕੈਨਵਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਪੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਬੀ ਪਰਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੀ ਘੁਮਾਣ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਜੁਮ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਆਹਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਉਮਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਜਾਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਲੱਗਣਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਓਵਰਆਲ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਲਾ, ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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