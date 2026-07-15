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Ishqnama Trailer Out: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਦਿਲ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Ishqnama Trailer Released
Ishqnama Trailer Released (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 11:08 AM IST

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Ishqnama Trailer Out: ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਦਨਾਕ ਰੁਮਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟਾਰਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ 1981 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਨਿੰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸੀਮਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਮਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸੀਮਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਿਆਰ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਮਾਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ।"

ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਫਿਲਮ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ, ਅੰਜੁਮ ਬੱਤਰਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੀ ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
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