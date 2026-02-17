ETV Bharat / entertainment

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਸ ਸਟਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ-ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ
ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਇਲਾਗ "ਖਾਮੋਸ਼" ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ, ਐਕਸ, ਗੂਗਲ, ​​ਕਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਬਲੌਗਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਮ, ਆਵਾਜ਼, ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਖਾਮੋਸ਼" ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 20 ਕਰੋੜ (200 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪਾਂ, ਸੰਵਾਦਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੀਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1974 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਦਲਾ" ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਦਾਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਖਾਮੋਸ਼" ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੰਵਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SHATRUGHAN SINHA MOVES BOMBAY HC
SHATRUGHAN SINHA DIALOGUE KHAAMOSH
SHATRUGHAN SINHA LATEST NEWS
ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ
SHATRUGHAN SINHA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.