5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੱਥ? ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਗਾਇਆ ਭਾਵੁਕ ਗੀਤ
Sharry-Parmish Controversy: ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 3:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ "ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨ ਯਾਰਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਯਾਰਾਂ" ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਨਜ਼ ਗਾਇਕ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦਿਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ (ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮੀਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ।
ਫਿਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: