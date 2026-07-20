20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ?

20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ?
ETV Bharat ਨਾਲ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਸੰਘਰਸ਼, ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 5:34 PM IST
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Pollywood and Bollywood Actor Sharhaan Singh Interview: ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ETV Bharat Punjabi ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੌਣ ਹਨ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ 'ਸੀਆਈਡੀ' ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ‘ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਐਕਟਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਖੀ’, ‘ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ...ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ’, ‘ਉਤਰਨ’, ‘ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਹਮ ਹੈ ਨਾ’, ‘ਏਜੰਟ ਰਾਘਵ’, ‘ਡਰ ਸਭਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ’, ‘ਲਾਜਵੰਤੀ’, ‘ਭਾਰਤ ਕਾ ਵੀਰ ਪੁੱਤਰ’, ‘ਅਦਾਲਤ’, ‘ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ’, ‘ਕਸਕ’, ‘ਕਸਮ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀ’, ‘ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ’, 'ਹਮ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਸਟਾਰਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਐਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਉਹ ਪਲ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਯੰਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀਆਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੀਸੀਆਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਨਸੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਓਮ ਪੁਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਮਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲੈਮਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਤਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।" ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ... ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 500 ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 500 ਦਿੱਤੇ; ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 500 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਜਾਂ 25 ਵਾਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ"?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 'ਉਤਰਨ' ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਕੀ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।" ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਤਰਨ' ਮੁੱਖ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਉਤਰਨ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ 'ਉਤਰਨ' ਮੁੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 'ਸੰਘਰਸ਼' ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, "ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ...ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ OTT ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਸੰਦ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕ ਹਨ- ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਖੁਦ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਇਕ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਭਾਗ 2' ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਨੰਬਰ 2', 'ਨੰਬਰ 3', ਜਾਂ 'ਨੰਬਰ 4' ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੋਨੂੰ' ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੋਨੂੰ 1', ਤੀਜੇ ਦਾ 'ਸੋਨੂੰ 2' ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ 'ਸੋਨੂੰ 3' ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜਾਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਜਾਂ 80 ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਜਾਂ 40 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ 35 ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਬਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਕਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਨਮਕੀਨ ਸਨੈਕਸ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਘੱਟ ਖਾਓ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ: ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਖਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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