ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 2:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੋਸ਼' ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 'ਜੈ ਹੋ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ" ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਦ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ
ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 74, 75 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ?
50 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2022 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੌਡ ਮਹਾਰਾਜਾ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੈ ਹੋ', 'ਪਲਾਨ', 'ਲਕਸ਼', 'ਐਲਓਸੀ ਕਾਰਗਿਲ', 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ', 'ਕੁਛ ਤੁਮ ਕਹੋ ਕੁਛ ਹਮ ਕਹੇ', 'ਯੇ ਹੈ ਜਲਵਾ', 'ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ', 'ਕਿਉਂਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ', 'ਜੋਸ਼' ਅਤੇ 'ਦਸਤਕ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਦ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਕੋਇਲ ਬਾਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
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