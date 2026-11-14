ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਹਾਲ
ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਜੋਸ਼" ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਜੈ ਹੋ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 3:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ?
13 ਫਰਵਰੀ 1976 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸ਼ਰਦ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਸਵਾਭੀਮਾਨ' ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਤੋਂ ਮਈ 1998 ਤੱਕ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਆਂਖੇਂ' ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ
1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਕ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਸੁਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਵਿਸ਼ਵਵਿਧਾਤਾ', 'ਤਮੰਨਾ', 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੋਸ਼' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸ਼ਰਦ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' (2001) ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ 'ਵਾਂਟੇਡ' ਅਤੇ 'ਜੈ ਹੋ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਜਬਰੀਆ ਜੋੜੀ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2019 ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ZEE5 ਫਿਲਮ ਕੈਬਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।"
ਹੁਣ ਸ਼ਰਦ ਕਪੂਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਉਦੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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