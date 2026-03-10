19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਕੀਰਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ ਸਟੇਜ

ETV Bharat / entertainment

ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਸ਼ਕੀਰਾ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ?

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਲੋਬਲ ਪੌਪ ਸ਼ਕੀਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਊਰਜਾਵਾਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਈਕਾਨਿਕ ਗਲੋਬਲ ਹਿੱਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਕੀਰਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਕੀਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਕੀਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਫੀਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ' ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਰੇਸਕੋਰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਟਿਕਟ

ਕੰਸਰਟ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 4,500 ਤੋਂ 6,000 ਤੱਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਉੱਚ-ਮੰਗ ਅਤੇ VIP ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,000 ਤੋਂ 35,000 ਤੱਕ ਹੈ।

19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਕੀਰਾ

ਸ਼ਕੀਰਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਓਰਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।"

