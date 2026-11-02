Shah Rukh Khan Birthday: 61 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ
ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਆਓ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 12:23 PM IST
Shah Rukh Khan Turns 61: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 'ਕਿੰਗ ਖਾਨ' ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 61ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਮੰਨਤ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਰੁਮਾਂਸ, ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
1. ਬਾਜ਼ੀਗਰ (1993)
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਬਾਜ਼ੀਗਰ' ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ। ਅੱਬਾਸ-ਮਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
2. ਡਰ (1993)
ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਡਰ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ।
3. ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ (1995)
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ 'ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਰੁਮਾਂਸ ਕਿੰਗ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
4. ਦੇਵਦਾਸ (2002)
ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਦੇਵਦਾਸ' ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।
5. ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ (2007)
'ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਿਤ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6. ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਨ (2010)
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਜੋਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
7. ਡੌਨ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ
ਫਰਹਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਡੌਨ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲਾਕ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 'ਡੌਨ 2' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ।
8. ਚੇੱਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ (2013)
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਚੇੱਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੇੱਨਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
9. ਜਵਾਨ (2023)
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਟਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਯਨਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜਵਾਨ' ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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