WATCH: 26/11, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ - ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਏ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...

SHAH RUKH KHAN TERRORIST ATTACKS
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 23, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਆਨਰਜ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਆਨਰਜ਼ 2025 ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗਾਇਕ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀਤੀ ਭੇਟ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਲਾਮ।"

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਇਨਾਂ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ, 'ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।' ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, 'ਮੈਂ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, 'ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, 'ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ।"

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿਵਯਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

