'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ-ਕਾਜੋਲ ਦਾ ਬੁੱਤ
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੰਡਨ ਉਤੇ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 1:40 PM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੈਸਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ।
A bronze statue of Bollywood superstars Shah Rukh Khan and Kajol striking a pose from their 1995 superhit 'Dilwale Dulhania Le Jayenge' unveiled at Leicester Square in London, in a first for an Indian movie#shahrukhkhan #kajol #DDLJ pic.twitter.com/B84xCRwloy— SRKs ARMY (@TeamSRKsArmy) December 4, 2025
ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਆਪਣੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਸਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
📸 | A few more frames from Leicester Square — SRK, Kajol, rain, and pure nostalgia. #ShahRukhKhan #DDLJ #Kajol pic.twitter.com/T7X48Yg2Oq— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) December 4, 2025
ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਕਸ਼ੈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਲੰਡਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੌਸ ਮੋਰਗਨ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ "ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ," "ਮੈਰੀ ਪੌਪਿਨਸ," "ਪੈਡਿੰਗਟਨ" ਅਤੇ "ਸਿੰਗਿਨ ਇਨ ਦਿ ਰੇਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Shah Rukh Khan and Kajol recently met in London to unveil a bronze statue of their iconic pose from Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) at Leicester Square.#Srk #Kajol #DDLJ pic.twitter.com/5xLoLIl9m4— Shivaay ~ शिवाय (@BeingADian) December 4, 2025
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਜੋਲ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
Shah Rukh Khan and Kajol unveiled a statue in Leicester Square, London, marking 30 years of Dilwale Dulhania Le Jayenge.— IIFA (@IIFA) December 4, 2025
Photos: Getty Images #IIFA #Bollywood pic.twitter.com/v7msn9h2Tf
ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: