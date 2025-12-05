ETV Bharat / entertainment

'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ-ਕਾਜੋਲ ਦਾ ਬੁੱਤ

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੰਡਨ ਉਤੇ ਕੀਤਾ।

shah rukh khan kajol bronze statue
shah rukh khan kajol bronze statue (Photo: IANS)
December 5, 2025

ਮੁੰਬਈ: 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹਨ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੈਸਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ।

ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਆਪਣੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਸਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਕਸ਼ੈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਲੰਡਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੌਸ ਮੋਰਗਨ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ "ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ," "ਮੈਰੀ ਪੌਪਿਨਸ," "ਪੈਡਿੰਗਟਨ" ਅਤੇ "ਸਿੰਗਿਨ ਇਨ ਦਿ ਰੇਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਜੋਲ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈ।

