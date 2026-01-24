'ਕਿੰਗ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਐਲਾਨ: ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਮਚਾਣਗੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਦੇਖੋ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਕਿੰਗ" 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 6:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਕਿੰਗ, ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ, ਕਿੰਗ, 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੰਗ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਜ, 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕਿੰਗ 24 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਗ 24 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਗਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਹੁਣ, "ਕਿੰਗ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੁਹਾਨਾ ਖਾਨ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਜੁਆਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਰਥ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।